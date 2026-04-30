Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое малолетних детей погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МЧС и СК.
Трагедия случилась сегодня, 30 апреля, в одной из квартир трехэтажного дома по улице Кишиневская. Родителей в это время дома не было.
«По предварительным данным, в квартире проживала семья, в том числе пятеро детей. Днем мать отлучилась в магазин, оставив без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Отец находился на работе», — рассказали в СК.
По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек и 4 единицы техники.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются точная причина возгорания и иные обстоятельства происшествия, в том числе условия проживания и воспитания несовершеннолетних.
