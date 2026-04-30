Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском метро соединили старый и новый тоннели 10-метровым переходом

В красноярском метро соединили старый и новый тоннели подземным переходом. Об этом сообщили в краевом правительстве.

На участке между будущими станциями «Высотная» и «Улица Копылова» метростроители провели первую технологическую сбойку — старый тоннель, построенный ещё в советское время, соединили с новым, который возводится по текущему проекту. Работы ведёт генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3».

Перед стыковкой специалисты привели в порядок старую ветку, простоявшую законсервированной почти три десятилетия. После этого обе линии укрепили металлоконструкциями и горнопроходческим методом проложили переход длиной 10 метров.

Сбойка необходима как для безопасности на этапе строительства, так и для будущей эксплуатации: через неё пройдут коммуникации, а также будет организован эвакуационный выход для пассажиров.

Параллельно работы на перегоне продолжаются. Новый левый тоннель прокладывает щит «Евгения», правый достраивается горным способом.

Ранее мы сообщали, что в Сосновоборске построят дороги и ливнёвку для 184 многодетных семей.