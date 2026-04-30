Что происходит на Крымском мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 03:11. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Мост периодически закрывают в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Из-з временной приостановки движения в пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов.
В Крым:
Из Крыма:
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов.
«Сегодня, 30 апреля 2026 года, имеются задержки движения поездов из-за ранее введенных ограничений на Крымском мосту. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.