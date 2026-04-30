В Калининграде нашли янтарь с отпечатком листа доисторического дуба, исчезнувшего 2,5 млн лет назад

Солнечный камень размером 5 на 2 см станет музейным экспонатом.

Источник: Клопс.ru

На Калининградском янтарном комбинате во время сортировки обнаружили солнечнй камень с отпечатком доисторического дуба. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия в четверг, 30 апреля.

Рисунок застыл на поверхности янтаря десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола была ещё в вязкой. До наших дней дошёл фрагмент размером 5,8 см на 2,1 см.

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2−2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента», — рассказала исполняющий обязанности директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

«Янтарный лист» станет частью коллекции музея Янтарного комбината и будет доступен для посетителей вместе с другими уникальными находками последних лет: инклюзами «Стрекоза» и «Таракан», самородком «Янтарное сердце» и др.

Большая редкость, чем инклюз: в Калининградской области обнаружили янтарный след древнего жука.

