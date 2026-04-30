Праздник Весны и Труда в Хабаровске отметят митинг-концертом

Вместо традиционного шествия трудовых коллективов в Хабаровске Первомай отметят митинг-концертом, который пройдёт в парковой зоне стадиона имени Ленина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», от прохода трудовых коллективов по центральной улице города власти вновь решили отказаться из соображений безопасности.
По информации, предоставленной в Хабаровском краевом объединении профсоюзов, для жителей и гостей города организаторы митинг-концерта подготовили масштабную развлекательную программу с выступлением известных творческих коллективов региона. В рамках празднования пройдёт презентация продукции местных производителей под брендом «Сделано в Хабаровском крае» с дегустацией.
Праздник Весны и Труда отметится открытием Аллеи профсоюзов, где гости мероприятия смогут узнать о деятельности организации. Кроме того, отдельную программу подготовили представители Ассамблеи народов Хабаровского края — пришедших на торжество ждёт презентация национальных блюд и костюмов. Интересное занятие в этот день сможет найти себе каждый.
Напомним, праздник Весны и Труда подарит россиянам сразу несколько выходных. Днями отдыха в 2026 году станут 1, 2 и 3 мая. Второй период «майских выходных» придётся на 9, 10 и 11 числа месяца, и рабочая неделя в их преддверии будет стандартной. В целом с 1 по 9 мая на территории Хабаровского края планируют провести более 300 мероприятий.