Май внесёт коррективы в работу общественного транспорта в Хабаровске

В Хабаровске с 1 мая 2026 изменится расписание движения троллейбусных маршрутов № 4 «Комсомольская площадь — Онкологический центр» и № 9 «Ул. Фруктовая — Комсомольская площадь», сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Расписание движения троллейбусного маршрута № 4 “Комсомольская площадь — Онкологический центр”.
БУДНИ:
• отправление от остановочного пункта «Комсомольская площадь»: 06:53, 07:24, 07:55, 08:26, 08:57, 09:28, 10:29, 11:00, 11:31, 12:02, 12:33, 13:04, 13:35, 14:06, 15:07, 15:38, 16:09, 16:40, 17:11, 17:42, 18:13, 18:44, 18:57 (до Троллейбусного депо), 19:28 (до Троллейбусного депо), 20:17, 20:48;
• отправление от остановочного пункта «Онкологический центр»: 06:43, 07:14, 07:45, 08:16, 08:47, 09:18, 09:49, 10:20, 11:21, 11:52, 12:23, 12:54, 13:25, 13:56, 14:27, 14:58, 15:59, 16:30, 17:01, 17:32, 18:03, 18:34, 19:05, 19:36, 21:09 (до Троллейбусного депо), 21:40 (до Троллейбусного депо).
ВЫХОДНЫЕ:
• отправление от остановочного пункта «Комсомольская площадь»:
07:26, 09:08, 10:00, 11:42, 12:32, 14:16, 15:08, 16:52, 18:10, 19:13, 20:30, 20:57 (до Троллейбусного депо).
• отправление от остановочного пункта «Онкологический центр»:
07:26, 08:18, 10:00, 10:52, 12:34, 13:24, 15:10, 16:00, 17:44, 19:02, 20:05, 21:22 (до Троллейбусного депо).
Расписание движения троллейбусного маршрута № 9 «Ул. Фруктовая — Комсомольская площадь».
БУДНИ:
• отправление от остановочного пункта «Ул. Фруктовая» до остановочного пункта «Комсомольская площадь»:
06:32, 07:00, 07:21, 07:48, 08:10, 08:31, 08:58, 09:21, 09:48, 10:31, 10:58, 11:20, 11:48, 12:29, 12:57, 13:22, 13:46, 14:34, 14:56, 15:24, 15:45, 16:12, 16:34, 16:56, 17:22, 17:44, 18:12, 18:33, 19:22, 20:32, 21:22;
• отправление от остановочного пункта «Ул. Фруктовая» до остановочного пункта «Троллейбусное депо»:
10:10, 18:57, 19:44, 20:10, 22:32, 23:21.
• отправление от остановочного пункта «Комсомольская площадь» до остановочного пункта «Ул. Фруктовая»:
07:10, 07:31, 07:59, 08:20, 08:47, 09:09, 09:30, 09:57, 10:20, 10:47, 11:30, 11:57, 12:19, 12:47, 13:28, 13:56, 14:21, 14:45, 15:33, 15:55, 16:23, 16:44, 17:11, 17:33, 17:55, 18:21, 18:43, 19:11, 19:32, 20:21, 21:31, 22:21.
ВЫХОДНЫЕ:
• отправление от остановочного пункта «Ул. Фруктовая» до остановочного пункта «Комсомольская площадь»:
06:34, 07:03, 07:35, 08:04, 08:33, 09:02, 09:31, 09:57, 10:32, 11:00, 11:27, 11:56, 12:25, 12:53, 13:23, 13:54, 14:21, 14:50, 15:19, 15:48, 16:15, 16:49, 17:17, 17:46, 18:13, 19:11, 20:04, 21:09.
• отправление от остановочного пункта «Ул. Фруктовая» до остановочного пункта «Троллейбусное депо»:
18:43, 19:40, 21:59, 23:05;
• отправление от остановочного пункта «Комсомольская площадь» до остановочного пункта «Ул. Фруктовая»:
07:31, 08:00, 08:32, 09:01, 09:30, 09:59, 10:28, 10:54, 11:29, 11:57, 12:24, 12:53, 13:22, 13:49, 14:20, 14:51, 15:18, 15:47, 16:16, 16:45, 17:12, 17:47, 18:14, 18:43, 19:10, 20:08, 21:00, 22:06.
Уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.