Сайт Reform признан экстремистским формированием в Беларуси

В Беларуси в Республиканский список экстремистских формирований, опубликованный на сайте МВД, включили сайт Reform.
Так, принято решение о признании экстремистским формированием сайта Reform, его соцсетей и логотипа издания в виде надписи Reformation черного цвета на бело-красно-белом фоне.
В список также добавили трех человек, причастных к деятельности сайта — Федора Павлюкевича, Александра Отрощенкова и Алексея Жукова.
Напомним, что в 2024 году сайт и его соцсети были включены в список экстремистских материалов.
Ранее МВД сказало о 97 ресурсах, признанных экстремистскими в Беларуси.
