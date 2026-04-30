Первый в России учебник по тератологии создали в Нижнем Новгороде

Учебник объясняет, как современная медицина помогает будущим родителям и врачам бороться за то, чтобы ребенок появился на свет здоровым. В книге собраны знания о факторах риска, причинах врожденных аномалий и методах их профилактики. Интерес к этой теме возник еще много веков назад, и за это время наука прошла путь от простых наблюдений до молекулярной генетики и токсикологии.