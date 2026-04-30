Полиция спасла жительницу Комсомольска-на-Амуре от потери 900 тысяч

В Комсомольске-на-Амуре полицейские вместе с сотрудниками УФСБ помогли местной жительнице сохранить больше 900 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
История началась со звонка 21-летнему жителю Благовещенска. Лжесотрудник военкомата убедил его назвать код из СМС для внесения в электронную базу. Сразу после этого юноше позвонил мнимый сотрудник ФСБ и напугал: персональные данные украдены, против него якобы завели уголовное дело за пособничество недружественным странам. Мошенники потребовали «сотрудничества» и отправили парня в Комсомольск-на-Амуре, оплатив дорогу. Однако в пути он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию Нанайского района.
Оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ выяснили, что юношу готовили в курьеры: он должен был забрать деньги у комсомольчанки по адресу, который назовут аферисты. Полицейские поехали вместе с ним к горожанке и объяснили ей, что она стала жертвой дистанционных мошенников.
Выяснилось, что женщине позвонил неизвестный и под предлогом замены счётчиков убедил сообщить код из СМС. После этого с ней связался лжесиловик и заявил, что она спонсирует недружественное государство. Испуганной горожанке велели передать все сбережения курьеру для «декларирования». Мошенник пообещал, что деньги вернут вместе с декларацией.
Совместные действия правоохранителей помогли сохранить комсомольчанке более 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 21-летний благовещенец допрошен как свидетель. Полицейские ищут злоумышленников.
«Не верьте позвонившим вам незнакомцам, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков незамедлительно прерывайте разговор. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного», — напомнили в УМВД.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru