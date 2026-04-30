Полиция спасла жительницу Комсомольска-на-Амуре от потери 900 тысяч

История началась со звонка 21-летнему жителю Благовещенска. Лжесотрудник военкомата убедил его назвать код из СМС для внесения в электронную базу. Сразу после этого юноше позвонил мнимый сотрудник ФСБ и напугал: персональные данные украдены, против него якобы завели уголовное дело за пособничество недружественным странам. Мошенники потребовали «сотрудничества» и отправили парня в Комсомольск-на-Амуре, оплатив дорогу. Однако в пути он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию Нанайского района.