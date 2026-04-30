В Удмуртии задержали экс-министра по подозрению в превышении полномочий

В Удмуртии экс-министра подозревают в афере на сумму более 40 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Удмуртии задержали бывшего руководителя одного из республиканских министерств. Как пишет «КП-Ижевск», ссылаясь на пресс-службу регионального МВД, экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с октября по декабрь 2024 года задержанный принимал решения о выделении субсидий на возмещение затрат по инвестпроектам. Ущерб федеральному бюджету превысил 40 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий из личной заинтересованности). Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как писал KP.RU, ранее в Уфе задержали главу администрации Ратмира Мавлиева. Мэра города доставили в здание Следственного управления СКР по Башкирии на Петропавловской улице. По данным источников, задержание связано с продажей земельного участка санатория «Радуга».