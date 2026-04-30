Baza: Россиян ждет дефицит авиабилетов в Турцию и рост цен на туры

Россиян ждет дефицит авиабилетов в Турцию и рост цен на туры из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет Baza.
По данным источника, авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию, а также поэтапно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям. Это связано с нестабильной международной остановкой, со снижением спроса со стороны европейских стран и с ростом цен на топливо.
По словам руководителя туристической компании Lady On Travel Виктории Подольской, путешественников пересаживают на чартеры Southwind Airlines. Доплату за это не взимают, но условия на их рейсах хуже.
По словам турагента, ситуация будет только ухудшаться: если другие авиакомпании не введут дополнительные рейсы, то сокращение количества перелетов вызовет дефицит авиабилетов, на фоне чего стоимость туров неизбежно вырастет, сообщается в публикации.
