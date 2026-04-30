Обещать — не значит одобрить

В картотеке Ворошиловского райсуда Ростова есть материалы гражданского дела по иску о взыскании с Руслана Шириева денежных средств по иску некоего гражданина, который пожаловался, что заключил договор об оказании услуги кредитного брокера. По условиям указанного договора Руслан Шириев должен был оказать содействие в получении решения банка об одобрении кредита на сумму 3 млн руб. сроком на 25 лет на цели приобретения недвижимости. Заказчик услуги заплатил брокеру вознаграждение 100 тыс. руб. Однако банки отказали в кредите, в связи с этим гражданин решил, что услуга оказана не была. Он потребовал расторжения договора с брокером и возврата денежных средств, а также компенсации морального вреда в сумме 40 тыс. руб.