Умер Джон Крейг Вентер, ученый, расшифровавший геном человека

Умер американский ученый и предприниматель Джон Крейг Вентер, один из ключевых участников расшифровки человеческого генома. Он ушел из жизни в среду, 29 апреля, в возрасте 79 лет. О его смерти сообщил Институт Дж. Крейга Вентера, уточнив, что недавно ученого госпитализировали из-за осложнений лечения рака.
В 1990-е годы Вентер бросил вызов государственному проекту «Геном человека», считая его слишком медленным. Его компания Celera работала с ускоренным методом секвенирования. В 2000 году она совместно с международным консорциумом объявила о сборке первых версий генома человека. Такой прорыв стал важным шагом в изучении природы заболеваний.
За пять лет до этого, в 1995 году, Вентер впервые полностью расшифровал геном бактерии Haemophilus influenzae, открыв таким образом новую эру в микробиологии. В работе принимали участие ведущие ученые, включая нобелевского лауреата Смита Гамильтона.
Соревнование с академическим консорциумом завершилось символическим объявлением результатов в Белом доме при участии Билла Клинтона. Позднее вклад Вентера был отмечен государственными наградами. Одну из медалей ему вручил Барак Обама.