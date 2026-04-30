Умер Джон Крейг Вентер, ученый, расшифровавший геном человека

Джон Крейг Вентер ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Умер американский ученый и предприниматель Джон Крейг Вентер, один из ключевых участников расшифровки человеческого генома. Он ушел из жизни в среду, 29 апреля, в возрасте 79 лет. О его смерти сообщил Институт Дж. Крейга Вентера, уточнив, что недавно ученого госпитализировали из-за осложнений лечения рака.

В 1990-е годы Вентер бросил вызов государственному проекту «Геном человека», считая его слишком медленным. Его компания Celera работала с ускоренным методом секвенирования. В 2000 году она совместно с международным консорциумом объявила о сборке первых версий генома человека. Такой прорыв стал важным шагом в изучении природы заболеваний.

За пять лет до этого, в 1995 году, Вентер впервые полностью расшифровал геном бактерии Haemophilus influenzae, открыв таким образом новую эру в микробиологии. В работе принимали участие ведущие ученые, включая нобелевского лауреата Смита Гамильтона.

Соревнование с академическим консорциумом завершилось символическим объявлением результатов в Белом доме при участии Билла Клинтона. Позднее вклад Вентера был отмечен государственными наградами. Одну из медалей ему вручил Барак Обама.

Накануне стало известно о смерти знаменитого российского математика, члена-корреспондента РАН и директора НИВЦ МГУ и филиала МГУ в городе Сарове Владимира Воеводина. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет.

Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
