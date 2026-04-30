Спектакль «Поиск продолжается» Дмитрия Крестьянкина открыл Фестиваль «Норильские сезоны» — 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске, на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, стартовал фестиваль современного искусства «Норильские сезоны». Открыл программу фестиваля спектакль «Поиск продолжается» (12+) московского театра имени Вл. Маяковского.
Режиссер Дмитрий Крестьянкин создал совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» пронзительную постановку о проблеме пропажи детей. Спектакль основан на реальных историях подростков в сложных жизненных обстоятельствах.
«Пока идет спектакль, ты понимаешь: истории документальные, но это всё же игра. Но в момент, когда выходит Нина Маньковская (координатор отряда ЛизаАлерт), ты ощущаешь, как все реально, близко, очень по-настоящему. Этот спектакль, несмотря на тяжесть темы, заряжает. Для меня тесное взаимодействие с миром является питательной средой для жизни. Обсуждения со зрителем, которым посвящено второе отделение, часто получаются очень яркие. Особенно в школах, где мы также показывали эту постановку», — говорит Дмитрий Крестьянкин.
Важно, что фестиваль позволяет норильчанам не только увидеть постановки, но и самим стать частью театрального творчества: 20−24 мая Дмитрий Крестьянкин вновь приедет в Норильск для работы с театральной студией, в которую вошли местные жители.
По словам директора департамента реализации корпоративных проектов и благотворительной деятельности ЗФ «Норникеля» Анастасии Перфильевой, фокус Норильских сезонов в этом году сделан на подрастающее поколение.
«Весь фестиваль — это способ признания в любви городу и его жителям. Способ сказать, что мы знаем, как бывает трудно, но хотим, чтобы вам было радостно. Магия сцены происходит, ведь в зале сидят самые благодарные зрители. Если говорить о детях, то я на примере своей дочери вижу, как подростки вовлеклись в новый для себя театральный мир. Имя Дмитрия Крестьянкина на территории для подростков стало уже нарицательным: как только прошла информация, что Дмитрий будет делать студию, в детских сообществах начался “шорох” — надо скорее регистрироваться. Каждый его приезд на территорию — большой праздник для детей. Потому что дети влюбляются в театр», — подчеркнула она.
«Норильские сезоны» — это новый взгляд на развитие культуры в регионе. С одной стороны, фестиваль продолжает просветительскую работу компании, привозя знаковые театральные постановки в Красноярский край и знакомя зрителей с именами ведущих российских режиссёров, художников, актёров. С другой, «Норильские сезоны» помогают сократить дистанцию, обусловленную географическими особенностями города. Именно поэтому фестиваль является уникальной платформой для возникновения самобытных, актуальных проектов, созданных совместно с горожанами разных возрастов на основе локального контекста.
В 2026 году фестиваль представит в Норильске разнообразную афишу. В программе одна из самых ярких премьер Московского театра юного зрителя — «Медовый месяц в “Кукольном доме”, а также уникальный Вечер балета Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона.
Напомним, театральный фестиваль «Норильские сезоны» проходит при поддержке компании «Норникель». Впервые проект состоялся в 2025 году в рамках юбилейной культурной программы, приуроченной к 90-летию компании.