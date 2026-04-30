Москвичей предупредили о грядущих «черемуховых» холодах

В середине мая, как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, Москву ожидают «черемуховые» холода, получившие такое название, поскольку часто они приходят во время цветения черемухи в Москве, сообщает РИА «Новости».
Эксперт сказал, что количество дождей превысит норму в полтора-два раза.
Первые и последние дни мая, по словам синоптика, будут теплее средних показателей.
К концу мая Гольфстрим прогреет северные моря и станет теплеть, а затем май «передаст эстафету тепла июню», сказал синоптик.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.