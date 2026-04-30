В Пермском крае ищут родных красноармейца, погибшего под Ленинградом

Родственников погибшего на войне пермяка ищут в крае, сообщает омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.
К уполномоченному по правам человека в Пермском краю обратились жители Вологодской области. Поисковый отряд нашёл медальон солдата — участника Великой Отечественной войны, уроженца Пермской области.
Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче 1903 года рождения. Его призвали Пермско-Сергинским райвоенкоматом. Старший сержант, служил в 379-й стрелковой дивизии. Погиб 24 марта 1943 года под Ленинградом, в Мгинском районе, деревне Вороново. Первичное место захоронения — там же. 8 мая 2026 года героя перезахоронят на мемориале в Новой Малуксе.
Омбудсмен уже отправил запросы в военкомат и ЗАГС Пермского края. Фамилия распространённая, поэтому он просит помочь с поиском родственников.