В Пермском крае ищут родных красноармейца, погибшего под Ленинградом

Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче 1903 года рождения. Его призвали Пермско-Сергинским райвоенкоматом. Старший сержант, служил в 379-й стрелковой дивизии. Погиб 24 марта 1943 года под Ленинградом, в Мгинском районе, деревне Вороново. Первичное место захоронения — там же. 8 мая 2026 года героя перезахоронят на мемориале в Новой Малуксе.