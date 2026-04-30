Поезда на Кубань задержаны из-за приостановки движения по Крымскому мосту

30 апреля в связи с временной приостановкой движения по Крымскому мосту, произошли задержки в расписании пассажирских поездов, следующих в Крым и в Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Крымский мост перекрыли в три часа ночи. Время задержки для пассажирских поездов варьируется от 30 минут до 5 часов. С опозданием следуют следующие составы:
— № 26 Минеральные Воды — Симферополь;
— № 92 Москва — Севастополь;
— № 174 Москва — Евпатория;
— № 28 Москва — Симферополь;
— № 173 Евпатория — Москва;
— № 91 Севастополь — Москва;
— № 180 Санкт-Петербург — Евпатория.
В СКЖД заверяют, что пассажиры поездов, чье отправление или прибытие задерживается более чем на четыре часа, будут в полном объеме обеспечены бутилированной водой и питанием. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов на онлайн-табло и в официальных источниках.