На дорогах Владимирской области установят 5 комплексов фотовидеофиксации

Это поможет обеспечить безопасность жителей.

Пять комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Владимирской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Оборудование смонтируют на дорогах А-108 «Московское большое кольцо», М-7 «Волга», на Рокадной дороге во Владимире и Октябрьской в Муроме. К установке комплекса специалисты уже приступили на Рокадной дороге.

«Все мероприятия по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выполняются с одной целью — снижение количества мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности жителей населенных пунктов и не только», — отметили в ведомстве.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.