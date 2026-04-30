На дорогах Владимирской области установят 5 комплексов фотовидеофиксации

Пять комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Владимирской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Оборудование смонтируют на дорогах А-108 «Московское большое кольцо», М-7 «Волга», на Рокадной дороге во Владимире и Октябрьской в Муроме. К установке комплекса специалисты уже приступили на Рокадной дороге.
«Все мероприятия по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выполняются с одной целью — снижение количества мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности жителей населенных пунктов и не только», — отметили в ведомстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.