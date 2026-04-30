В Алтайском крае планируется высадить более 2,2 миллиона деревьев

Свыше 2,2 миллиона молодых деревьев высадят в Алтайском крае в этом году во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Мероприятия уже прошли в пяти районах: Михайловском, Ключевском, Угловском, Тюменцевском и Павловском. В этом году они посвящены не только памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции. В целом посадки пройдут на площади 570 гектаров.
«Всего в акции поучаствуют 12 наших лесничеств. Волонтеры, представители школьных лесничеств, общественных организаций, партии “Единая Россия” — традиционно акция объединяет и взрослых, и детей, представителей самых разных сфер деятельности», — отметил в своем официальном канале в нацмессенджере «МАКС» губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.