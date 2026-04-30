Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алтайском крае планируется высадить более 2,2 миллиона деревьев

Мероприятия уже прошли в пяти районах.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 2,2 миллиона молодых деревьев высадят в Алтайском крае в этом году во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Мероприятия уже прошли в пяти районах: Михайловском, Ключевском, Угловском, Тюменцевском и Павловском. В этом году они посвящены не только памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции. В целом посадки пройдут на площади 570 гектаров.

«Всего в акции поучаствуют 12 наших лесничеств. Волонтеры, представители школьных лесничеств, общественных организаций, партии “Единая Россия” — традиционно акция объединяет и взрослых, и детей, представителей самых разных сфер деятельности», — отметил в своем официальном канале в нацмессенджере «МАКС» губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше