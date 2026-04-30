Памятник участникам СВО появится в Хабаровске

Во время отчёта перед депутатами краевой думы губернатор Дмитрий Демешин рассказал об увековечивании памяти героев специальной военной операции, сообщает hab.aif.ru.
Монумент героям-участникам СВО появится на площади Славы. По словам главы региона, он станет частью единого архитектурного ансамбля, где уже увековечена память дальневосточников — участников Великой Отечественной войны, а также локальных вооружённых конфликтов — от Афганистана и Чечни до Сирии.
Задачу установить новый монумент губернатор ставит на этот год. Кроме того, в этом году появится ещё один важный мемориал — памятник в честь Победы нашей страны над милитаристской Японией. Этот памятник уже находится в работе. Он украсит краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского.
«Наш долг — хранить правду о тех годах для потомков», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отчёт губернатора Хабаровского края перед депутатами Закдумы региона состоялся вчера. В ходе доклада глава края затронул важнейшие аспекты социально-экономического развития региона и подвёл итоги работы краевого правительства за 2025 год.