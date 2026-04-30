Энтомолог объяснил, почему самцы клеща опаснее самок

Самцы клеща могут быть опаснее самок, потому что их укус легко не заметить.

Самцы клеща могут быть опаснее самок, потому что их укус легко не заметить. Об этом на пресс-конференции рассказала энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Томской области Татьяна Панкина, пишет РИА Томск.

По ее словам, и самцы, и самки переносят возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и туляремии. Но самцы присасываются к телу ненадолго, и человек часто этого просто не видит.

«Поскольку тело горячее, клещ сохнет быстрее, и, чтобы не высохнуть, самец глотнул жидкости и пополз дальше. Но в момент, когда он прокалывает кожу, уже идет передача возбудителей», — пояснила энтомолог.

Напомним, в Красноярском крае за последние семь дней пострадали от присасываний клещей 188 жителей, из них 71 ребенок. Это в 6,7 раз больше, чем в середине апреля.

