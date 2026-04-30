Энтомолог объяснил, почему самцы клеща опаснее самок

Самцы клеща могут быть опаснее самок, потому что их укус легко не заметить. Об этом на пресс-конференции рассказала энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Томской области Татьяна Панкина, пишет РИА Томск.
По ее словам, и самцы, и самки переносят возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и туляремии. Но самцы присасываются к телу ненадолго, и человек часто этого просто не видит.
«Поскольку тело горячее, клещ сохнет быстрее, и, чтобы не высохнуть, самец глотнул жидкости и пополз дальше. Но в момент, когда он прокалывает кожу, уже идет передача возбудителей», — пояснила энтомолог.
Напомним, в Красноярском крае за последние семь дней пострадали от присасываний клещей 188 жителей, из них 71 ребенок. Это в 6,7 раз больше, чем в середине апреля.
