Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область обновила исторический минимум по заболеваемости ВИЧ

В 2025 году при рекордном охвате тестированием в регионе выявили менее тысячи новых случаев заражения, что стало лучшим результатом за десятилетия.

Нижегородская область обновила исторический минимум по выявлению ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на главного врача Нижегородского СПИД-центра Соломона Апояна, отметив, что 2025 год стал прорывным для региона. Специалисты обследовали 45% жителей области и выявили всего 935 случаев заражения, в то время как в 2013 году при охвате в 20% населения было обнаружено 2000 новых случаев.

Эффективность профилактики подтверждается и статистикой рождаемости среди пациентов. С начала 2026 года мамами стали 45 женщин с ВИЧ-статусом. Благодаря оперативной химиопрофилактике все 45 новорожденных родились здоровыми и были полностью защищены от передачи вируса.

Лишь две пациентки в регионе не успели пройти полный курс терапии из-за специфических обстоятельств. В этих случаях роды были домашними или экстренными, что помешало своевременному медицинскому вмешательству. В остальном медики отмечают кратную эффективность текущих мер по борьбе с распространением инфекции.

