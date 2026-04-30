Нижегородская область обновила исторический минимум по заболеваемости ВИЧ

Нижегородская область обновила исторический минимум по выявлению ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на главного врача Нижегородского СПИД-центра Соломона Апояна, отметив, что 2025 год стал прорывным для региона. Специалисты обследовали 45% жителей области и выявили всего 935 случаев заражения, в то время как в 2013 году при охвате в 20% населения было обнаружено 2000 новых случаев.