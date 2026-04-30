Нижегородская область обновила исторический минимум по заболеваемости ВИЧ

Нижегородская область обновила исторический минимум по выявлению ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на главного врача Нижегородского СПИД-центра Соломона Апояна, отметив, что 2025 год стал прорывным для региона. Специалисты обследовали 45% жителей области и выявили всего 935 случаев заражения, в то время как в 2013 году при охвате в 20% населения было обнаружено 2000 новых случаев.
Эффективность профилактики подтверждается и статистикой рождаемости среди пациентов. С начала 2026 года мамами стали 45 женщин с ВИЧ-статусом. Благодаря оперативной химиопрофилактике все 45 новорожденных родились здоровыми и были полностью защищены от передачи вируса.
Лишь две пациентки в регионе не успели пройти полный курс терапии из-за специфических обстоятельств. В этих случаях роды были домашними или экстренными, что помешало своевременному медицинскому вмешательству. В остальном медики отмечают кратную эффективность текущих мер по борьбе с распространением инфекции.
