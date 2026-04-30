25 фонтанов готовят к летнему сезону в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 25 фонтанов готовятся к своему летнему сезону. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
В настоящее время все 25 фонтанов города находятся в процессе расконсервации и проходят тщательную проверку технического состояния. Оборудование проверяют перед началом работы в летний период.
Начиная с 20 апреля, специалисты уже приступили к тестированию и запуску фонтанов в тестовом режиме. Официальная церемония открытия всех городских фонтанов намечена на период до 1 мая.
Ранее уже сообщалось, что фонтан на площади Минина готовят к новому сезону в Нижнем Новгороде. Сооружение уже очистили и покрасили.