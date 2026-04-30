116 нелегальных мигрантов депортировали из Ростовской области в 2026 году

Стоит добавить, что с текущего года в донском регионе действуют расширенные ограничения для трудовых мигрантов. Часть запретов вступила в силу с 1 марта, остальные — с 1 апреля. В частности, иностранцам теперь запрещено заниматься деятельностью в фитнес-клубах, на предприятиях по обработке драгоценных металлов, а также в сферах розничной торговли продуктами питания, напитками, табачными изделиями, курьерских услуг и транспорта. Данные меры запланированы до конца 2026 года.