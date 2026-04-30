116 нелегальных мигрантов депортировали из Ростовской области в 2026 году

В первом квартале 2026 года Ростовскую область покинули 116 иностранных граждан, находившихся в стране незаконно. Данную информацию предоставили в территориальном подразделении Федеральной службы судебных приставов.
В частности, недавно за несоблюдение миграционных правил был выслан гражданин Таджикистана. Суд также назначил ему штраф в размере трёх тыс. рублей. Как подчеркнули в ведомстве, приставы обеспечивают сопровождение иностранных лиц до пунктов пограничного контроля при их выдворении.
Стоит добавить, что с текущего года в донском регионе действуют расширенные ограничения для трудовых мигрантов. Часть запретов вступила в силу с 1 марта, остальные — с 1 апреля. В частности, иностранцам теперь запрещено заниматься деятельностью в фитнес-клубах, на предприятиях по обработке драгоценных металлов, а также в сферах розничной торговли продуктами питания, напитками, табачными изделиями, курьерских услуг и транспорта. Данные меры запланированы до конца 2026 года.
При этом, несмотря на ужесточение правил, с начала года предприятия Ростовской области подали заявки на привлечение 4 624 иностранных специалистов — что в 1,5 раза превышает показатели за весь предыдущий год. Согласно данным регионального правительства, обращения поступили от 59 работодателей, однако межведомственная комиссия одобрила трудоустройство лишь 1 790 человек.