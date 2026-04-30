Заседание по делу экс-министра финансов Ростовской области вновь отложили

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону снова отложили заседание по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Причина — неявка подсудимой на слушания. Эту информацию указали в электронной картотеке на сайте инстанции.
Решение было принято вчера, 29 апреля. До этого заседания откладывали еще несколько раз: 4 и 25 марта, а также 8, 15 и 22 апреля. Дата следующих слушаний — 6 мая 2026 года.
Напомним, экс-главу донского минфина задержали в феврале 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Кировский районный суд Ростова-на-Дону материалы передали в 2026 году.
По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.