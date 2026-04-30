Суд подтвердил отцовство погибшего бойца СВО под Волгоградом

Новониколаевский районный суд Волгоградской области принял решение, которое защитило права малолетнего ребенка, чей отец погиб в зоне СВО. Суд установил факт отцовства, что позволит малышу получить все положенные выплаты и льготы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Татьяна К. обратилась в суд и попросила установить юридический факт признания отцовства. Для нее это было единственным способом обеспечить будущее своего ребенка, добившись положенных выплат и льгот, связанных с гибелью военнослужащего.
Как выяснил суд, Татьяна и военнослужащий жили вместе с февраля 2023 года, но брак они так и не зарегистрировали. В апреле 2024 года мужчина отправился добровольцем в зону проведения СВО. Вскоре после его отъезда Татьяна узнала, что беременна. Трагические новости поступили в ноябре 2024 года: отца ее будущего ребенка признали пропавшим без вести. В декабре того же года Татьяна родила дочь. Поскольку родители не были женаты, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк.
Уже в ходе судебного разбирательства пришли еще более печальные вести: в ноябре 2024 года военнослужащий погиб в зоне проведения СВО. Чтобы окончательно снять все сомнения, суд назначил молекулярно-генетическую экспертизу. Анализ провели между ребенком и родным братом погибшего, и результаты подтвердили отцовство участника СВО.
Суд распорядился внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении.