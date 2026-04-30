В Иркутском техникуме архитектуры буду обучать операторов дронов

Программы по обучению операторов беспилотников запустят в Иркутском техникуме архитектуры и строительства (ИТАС) в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования Иркутской области.
В образовательном учреждении пояснили, что продолжительность курса составляет 156 часов. Для учащихся ИТАС дополнительные занятия по программе операторов дронов будут согласованы с их учебным планом и распределены в течение семестра. Для остальных сформируют более интенсивное расписание, и обучение займет около двух месяцев. После завершения учащиеся получат не только необходимую для оператора БАС квалификацию, но и соответствующее свидетельство о ее получении.
«С учетом возрастающего интереса к направлению, связанному с управлением беспилотниками, в некоторых наших организациях среднего профобразования нашли возможность в разных форматах организовать обучение по этому направлению как дополнительный ресурс для жителей региона по получению навыков работы с дронами. Такая возможность есть в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки, Заларинском аграрно-промышленном техникуме, Тулунском аграрном техникуме, Иркутском региональном колледже педагогического образования, а теперь — и в Иркутском техникуме архитектуры и строительства», — отметил министр образования региона Максим Парфенов.
Для техникума закупили 10 беспилотных летательных аппаратов: 5 спортивных и 5 инженерных, а также специальное оборудование. Преподаватели прошли необходимое обучение.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.