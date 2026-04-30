Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области обновят часть дороги Брянск — граница Калужской области

По этому отрезку можно доехать до Партизанской поляны.

Участок дороги Брянск — Дятьково — граница Калужской области протяженностью 3,7 км отремонтируют в Дятьковском районе Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

По этому отрезку можно доехать до Партизанской поляны в урочище Лобан. Специалисты обновят водопропускные трубы, пересечения и примыкания, а также укрепят обочины. На проезжей части уложат два слоя нового асфальта, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

«Автодорога Брянск — Дятьково — граница Калужской области входит в опорную сеть дорог, имеет важную социально-экономическую значимость, так как соединяет два региона. Благодаря этому дорога является ключевым элементом инфраструктуры, поддерживающим экономическую активность и комфорт жителей обеих областей», — добавили в управлении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.