В Воронежской области установили памятник ветерану пожарной службы

В Воронежской области увековечили боевую машину, которая более 40 лет защищала людей от огня. На территории филиала учебного центра подготовки пожарных и спасателей КУВО «Гражданская оборона Воронежской области» торжественно открыли памятник «Ветерану пожарной охраны» — автоцистерне АЦ-40 (131) — 137 на базе знаменитого ЗИЛ-131.
Ретро-автомобиль был выпущен Прилукским заводом противопожарного оборудования в далеком 1973 году. Такие машины специально создавались, чтобы оперативно доставлять к месту ЧП огнетушащие средства и боевой расчет до 6 человек.
Но главное в биографии этой техники — ее трудовая доблесть. Долгие годы автоцистерна несла боевое дежурство в Хохольском муниципальном районе. За свою карьеру пожарный ЗИЛ совершил более 5000 боевых выездов, помогая справляться с огнем.
На церемонии открытия вспоминали заслуги не только машины, но и живых героев. Сотрудникам ведомства вручили награды от Правительства Воронежской области и Главного Управления МЧС России по Воронежской области. Теперь легендарный «Ветеран» на постаменте будет служить примером верности профессии для будущих поколений спасателей.