Для Крутинского авиаотделения Омской области закупили новую технику

Лесопатрульный комплекс закупили для Крутинского авиаотделения Омской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Учреждение получит автомобили на базе Sollers, которые предназначены для патрулирования лесов, перевозки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, локализации и ликвидации возгораний, а также проведения профилактических работ. Техника подходит для перемещения по грунтовым дорогам и даже в условиях бездорожья.
Кроме того, новое оборудование получат Омский и Подгородный лесхозы. Для них закупят по два автомобиля УАЗ. А в Омское авиаотделение уже поступили весной три автомобиля «Соболь».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.