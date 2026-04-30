Для Крутинского авиаотделения Омской области закупили новую технику

Учреждение получит автомобили для патрулирования лесов.

Лесопатрульный комплекс закупили для Крутинского авиаотделения Омской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.

Учреждение получит автомобили на базе Sollers, которые предназначены для патрулирования лесов, перевозки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, локализации и ликвидации возгораний, а также проведения профилактических работ. Техника подходит для перемещения по грунтовым дорогам и даже в условиях бездорожья.

Кроме того, новое оборудование получат Омский и Подгородный лесхозы. Для них закупят по два автомобиля УАЗ. А в Омское авиаотделение уже поступили весной три автомобиля «Соболь».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.