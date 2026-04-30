В Красноярском крае впервые отмечают День коренных малочисленных народов России

В Красноярском крае проходят мероприятия, приуроченные ко Дню коренных малочисленных народов России, который впервые установлен указом Президента РФ. В регионе, где проживают представители восьми этносов, этой дате уделяют особое внимание. По данным властей, в крае проживают около 16 тысяч представителей коренных малочисленных народов, среди них — эвенки, долганы, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы и чулымцы. При этом на территорию региона приходится около 23% российской Арктики. [caption id= «attachment_365805» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Праздничные и деловые события проходят сразу в нескольких территориях, включая Эвенкию, Таймыр, Туруханский округ и Красноярск. В программе ярмарки — спортивные выступления по национальным видам спорта, выставки, концерты, мастер-классы и гастрономические конкурсы. [caption id= «attachment_365806» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Как отмечается, развитие и поддержка культур коренных народов остаются важной частью государственной политики. Этот вопрос обсудили на встрече с первым вице президентом Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артуром Гаюльским. В числе ключевых задач названы сохранение традиций, развитие диалога культур и укрепление взаимного интереса между народами. [caption id= «attachment_365802» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отмечается, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. В связи с этим в регионе запланирован ряд крупных событий. В июне пройдет Эвенкийский молодежный суглан, а в августе в Красноярске состоятся V Межрегиональный молодежный форум «Сибирский аргиш», Международный форум коренных народов мира и XXI выставка-ярмарка «Сокровища Севера». Последние два мероприятия впервые примет Красноярский край. Также в перспективе рассматривается проведение исторического форума, посвященного роли коренных народов Севера в освоении страны.