Кадровые центры Саратовской области посетили 11,4 тыс. подростков

Профориентационные мероприятия кадровых центров Саратовской области с начала года посетили 11,4 тысячи школьников и студентов. Эта работа ведется при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Для ребят проводят мастер-классы, тестирования, профориентационные и деловые игры, Дни выбора профессии, Дни карьеры, встречи с работодателями, экскурсии на крупные предприятия.
Например, учащиеся Балтайской средней школы посетили компанию «Горизонты», где ознакомились с особенностями работы аграриев, увидели современное оборудование и технику — комбайны, тракторы, культиваторы. Школьники осмотрели производственные цеха и хозяйственные объекты, пообщались с работниками, узнали об их трудовых буднях. Бригадир механизаторов рассказал о возможностях карьерного роста, требованиях к квалификации и условиях труда на предприятии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.