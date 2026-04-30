Кадровые центры Саратовской области посетили 11,4 тыс. подростков

Для ребят проводят мастер-классы, тестирования, деловые игры.

Профориентационные мероприятия кадровых центров Саратовской области с начала года посетили 11,4 тысячи школьников и студентов. Эта работа ведется при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Для ребят проводят мастер-классы, тестирования, профориентационные и деловые игры, Дни выбора профессии, Дни карьеры, встречи с работодателями, экскурсии на крупные предприятия.

Например, учащиеся Балтайской средней школы посетили компанию «Горизонты», где ознакомились с особенностями работы аграриев, увидели современное оборудование и технику — комбайны, тракторы, культиваторы. Школьники осмотрели производственные цеха и хозяйственные объекты, пообщались с работниками, узнали об их трудовых буднях. Бригадир механизаторов рассказал о возможностях карьерного роста, требованиях к квалификации и условиях труда на предприятии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.