Требования к транспорту ужесточат в Алматы: когда и что изменится

В Алматы для снижения выбросов с 2027 года введут новые требования к транспорту и объектам, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировала заместитель генерального директора ТОО «Eco Almaty» Айдана Касен.

«В Алматы основные требования по новым Правилам охраны атмосферного воздуха вступят в силу с начала 2027 года», — сообщила она на брифинге в РСК сегодня, 30 апреля 2026 года.

По ее словам, документ предусматривает комплексные меры по снижению выбросов, включая ужесточение требований к автотранспорту, промышленным объектам и бытовым источникам загрязнения.

В частности, для автотранспорта вводится ряд требований, в том числе по обязательному использованию катализаторов и соблюдению норм по выбросам.

Отдельный блок требований касается объектов III категории.

Для них предусмотрены обязательная установка фильтров, внедрение пылеподавляющих технологий, регулярные лабораторные замеры и переход на более экологичные виды топлива.

Также правилами закреплен запрет на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города.

Отмечается, что внедрение новых требований направлено на системное снижение уровня загрязнения воздуха и повышение экологической ответственности всех источников выбросов.