В Гвардейске ищут подрядчика на поставку модульного здания женской консультации

Поставить и смонтировать модуль необходимо в течение 150 дней. Адрес поставки — Гвардейск, ул. Тельмана, 22. В составе модульного здания женской консультации будут оборудованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровая зона для детей, комната матери и ребёнка, а также кабинет психологической помощи и колясочная.