Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в матче play-off НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Юта Маммот» в овертайме пятого матча стартового раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей хет-трик сделал российский форвард Павел Дорофеев. Его третья шайба на 60-й минуте встречи помогла перевести игру в овертайм. Победный гол забил Бретт Хауден, отличившийся в меньшинстве (Райлли Смит был удален за игру высоко поднятой клюшкой). Также у «Вегаса» отметился Ши Теодор. У «Юты» шайбы забросили Джон Марино, Лоусон Крауз, Дилан Гюнтер и Майкл Карконе.

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев записал в свой актив результативную передачу. Также голевым пасом отметился защитник «Маммот» Михаил Сергачев.

«Вегас» ведет в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч противостояния состоится в ночь на 2 мая на арене «Юты».

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше