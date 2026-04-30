Одно из промпредприятий Прикамья атаковано БПЛА

Одно из промышленных предприятий Прикамья подверглось удару беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях.
«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет, — написал глава региона.— Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы».
С восьми часов утра в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Работала система оповещения и сирены. Ряд вузов отменили учебные занятия. Аэропорт Перми приостановил полеты воздушных судов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше