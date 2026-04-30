Мать и сын из Казахстана воссоединились с родными в Комсомольске-на-Амуре

Паспорта и Конституцию Российской Федерации новым гражданам вручил начальник УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников. Он поздравил мать и сына с этим событием, а его заместитель и начальник миграционного отдела подполковник полиции Наталья Гончарова добавила, что теперь на них распространяются не только права, но и обязанности граждан России, а вместе с ними открываются все возможности для развития и самореализации.