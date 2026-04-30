Мать и сын из Казахстана воссоединились с родными в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре двум переселенцам из Казахстана — матери и ее сыну — вручили российские паспорта. Торжественная церемония прошла в отделе по вопросам миграции городского УМВД, куда семья обратилась с заявлением о приеме в гражданство в этом году. Повод для переезда — воссоединение с родственниками, которые обосновались в городе Юности еще в 2022 году.
Как сообщили в УМВД по Хабаровскому краю, сотрудники управления по вопросам миграции оформили все необходимые документы в кратчайшие сроки. Бюрократических проволочек не случилось, и вскоре обоих заявителей пригласили на церемонию принятия Присяги.
Паспорта и Конституцию Российской Федерации новым гражданам вручил начальник УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников. Он поздравил мать и сына с этим событием, а его заместитель и начальник миграционного отдела подполковник полиции Наталья Гончарова добавила, что теперь на них распространяются не только права, но и обязанности граждан России, а вместе с ними открываются все возможности для развития и самореализации.
Выходцы из Казахстана поблагодарили полицейских за внимание и квалифицированную помощь.