В Новосибирске на улице Ленинградской ограничат парковку транспорта

Знаки «Остановка запрещена» появятся после 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске введут ограничения на парковку на улице Ленинградской. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об участке от улицы Шевченко до улицы Маковского. Здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор».

Ограничения вводятся для повышения эффективности организации дорожного движения, а также для обеспечения уборки улично-дорожной сети.

Работы по установке знаков планируется выполнить после 30 апреля. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.