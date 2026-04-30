В Новосибирске на улице Ленинградской ограничат парковку транспорта

В Новосибирске введут ограничения на парковку на улице Ленинградской. Об этом сообщили в мэрии города.
Речь идет об участке от улицы Шевченко до улицы Маковского. Здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор».
Ограничения вводятся для повышения эффективности организации дорожного движения, а также для обеспечения уборки улично-дорожной сети.
Работы по установке знаков планируется выполнить после 30 апреля. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.