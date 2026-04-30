Предприниматель в Волгоградской области списал 13 тонн семян без документов

Россельхознадзор выявил нарушение при учете семенного материала на территории Палласовки.

Источник: Комсомольская правда

На территории Палласовки в Волгоградской области местный предприниматель допустил серьезное нарушение, связанное со списанием 13 тонн семян сельскохозяйственных культур, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные Россельхознадзора.

Специалисты, проводя мониторинг данных в системе «Семеноводство», обнаружили, что предприниматель списал под посев значительные объемы семенного материала: 1,2 тонны подсолнечника, 800 килограммов проса и целых 11 тонн пшеницы. Проблема в том, что все эти семена были списаны без необходимых документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества.

В связи с выявленным нарушением, предпринимателю вынесли предостережение. Его обязали принять меры для соблюдения всех требований в области карантина растений и не допускать подобных ошибок в будущем.