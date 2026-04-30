Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области по ДНК установили отцовство погибшего участника СВО

Новониколаевский районный суд признал отцовство погибшего на СВО местного жителя. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с иском обратилась мама малолетней дочки. Выяснилось, что женщина с февраля 2023 года стала жить с мужчиной без оформления официального брака. В апреле 2024 года он ушел добровольцем на СВО, а через некоторое время его сожительница узнала о своей беременности. В ноябре этого же года женщина получила известие о том, что ее мужчина пропал без вести. А в декабре она родила ребенка. Так как на момент рождения дочери родители не состояли в зарегистрированном браке, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк.

Через некоторое время стало известно о гибели мужчины. Молекулярно-генетической экспертизой, проведённой между ребёнком и родным братом погибшего, отцовство участника СВО было подтверждено. На этом основании суд удовлетворил иск матери ребенка. Соответствующие изменения внесены в актовую запись о рождении. Решение суда вступило в законную силу.