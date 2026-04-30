В Шарыповском округе на пожаре погибли трое маленьких детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагедия произошла в поселке Дубинино Шарыповского округа, где загорелся жилой трехэтажный дом. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На месте работали 12 спасателей и 4 единицы техники.
В результате пожара погибли трое детей — им было 1, 3 и 4 года. В момент происшествия родителей дома не было.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.
Спасатели напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Они не способны самостоятельно эвакуироваться в случае опасности, а включенная техника может представлять серьезный риск без контроля взрослых.