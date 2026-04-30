В Красноярске выявили десятки нарушений при продаже алкоголя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полиции провели рейд по торговым точкам и обнаружили 25 нарушений правил продажи алкоголя. Всего проверили 107 магазинов в разных районах города.
Чаще всего продавцы нарушали установленное время продажи: зафиксировано 15 случаев, когда алкоголь продавали позже разрешенного времени. Также в Советском районе выявили факт продажи спиртного несовершеннолетнему. Продавцу грозит административное наказание, а при повторном нарушении — уже уголовная ответственность.
Кроме того, из незаконного оборота изъяли почти 200 литров алкогольной продукции.
Напомним, с 1 марта 2026 года в регионе действуют новые правила: в магазинах, расположенных в жилых домах, алкоголь нельзя продавать с 21:00 до 10:00. Полиция продолжит проверки по всему городу.