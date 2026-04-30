БПЛА атаковали промплощадку в Пермском крае

Утром 30 апреля на одну из промышленных площадок Прикамья был совершен налет вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона пояснил, что работники предприятия были выведены в защитные сооружения, пострадавших от прилета нет. Значимые разрушения также не зафиксированы.
На месте прилета БПЛА работают экстренные службы.
В Прикамье по прежнему действует режим беспилотной опасности.
