В Мурманской области начался ремонт подъездного пути к Полярным Зорям

Ремонт дороги, ведущей к городу Полярные Зори в Мурманской области, начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На участке протяженностью 2,2 км специалисты заменят асфальт и нанесут разметку. Работы будут проводить пока на одной половине проезжей части, чтобы не перекрывать движение.
Данная дорога соединяет Полярные Зори с федеральной трассой Р-21 «Кола», обеспечивая прямой доступ к ключевым объектам инфраструктуры региона — Кольской АЭС и каскаду Нивских ГЭС. Дорога также служит основной транспортной артерией для жителей сельского населенного пункта Нивского и других, связывая их с городами Кандалакша и Мурманск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.