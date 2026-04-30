Жители России смогут увидеть Цветочную Луну: где и когда наблюдать красоту майского полнолуния

При этом главным астрономическим событием мая ученые назвали второе полнолуние, так называемую Голубую Луна, которая наступит 31 числа. Несмотря на название, она не меняет цвет. Явление связано с редким совпадением, когда в одном календарном месяце происходит два полнолуния. Последний раз это наблюдали в августе 2023 года, а в следующий раз этого стоит ждать только в декабре 2028 года.