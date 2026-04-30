Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители России смогут увидеть Цветочную Луну: где и когда наблюдать красоту майского полнолуния

В ночь с 1 на 2 мая на небе взойдет Цветочная Луна.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 1 на 2 мая жители Земли смогут наблюдать первое майское полнолуние, известное как Цветочная Луна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Явление будет видно на всей территории России при ясной погоде. Астрономы уточнили, что лучше всего наблюдать восход Луны, ориентируясь на точку захода Солнца. Спутник Земли появится в противоположной части горизонта примерно в то же время. В отличие от зимы, весной Луна поднимается невысоко — всего на 10−20 градусов, поэтому важно выбрать место с открытым видом на восток.

Свое название полнолуние получило благодаря периоду активного цветения, характерного как для Северной Америки, откуда пришел термин, так и для Евразии.

При этом главным астрономическим событием мая ученые назвали второе полнолуние, так называемую Голубую Луна, которая наступит 31 числа. Несмотря на название, она не меняет цвет. Явление связано с редким совпадением, когда в одном календарном месяце происходит два полнолуния. Последний раз это наблюдали в августе 2023 года, а в следующий раз этого стоит ждать только в декабре 2028 года.

Ранее сайт KP.RU разбирался, кто дал полнолуниям мистические имена и есть ли в этом смысл.