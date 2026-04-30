Жители России смогут увидеть Цветочную Луну: где и когда наблюдать красоту майского полнолуния

В ночь с 1 на 2 мая жители Земли смогут наблюдать первое майское полнолуние, известное как Цветочная Луна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Явление будет видно на всей территории России при ясной погоде. Астрономы уточнили, что лучше всего наблюдать восход Луны, ориентируясь на точку захода Солнца. Спутник Земли появится в противоположной части горизонта примерно в то же время. В отличие от зимы, весной Луна поднимается невысоко — всего на 10−20 градусов, поэтому важно выбрать место с открытым видом на восток.
Свое название полнолуние получило благодаря периоду активного цветения, характерного как для Северной Америки, откуда пришел термин, так и для Евразии.
При этом главным астрономическим событием мая ученые назвали второе полнолуние, так называемую Голубую Луна, которая наступит 31 числа. Несмотря на название, она не меняет цвет. Явление связано с редким совпадением, когда в одном календарном месяце происходит два полнолуния. Последний раз это наблюдали в августе 2023 года, а в следующий раз этого стоит ждать только в декабре 2028 года.
