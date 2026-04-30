Семь идущих через Черноземье поездов задержаны из-за закрытия Крымского моста

В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту задерживаются семь пассажирских составов, проходящих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».
По состоянию на 9:00, с задержкой следуют составы в направлении Крыма:
№ 092/091 Москва — Севастополь, отправившийся 29 апреля и прибывший в Тамань, задерживается на четыре часа;
№ 173/174 Москва — Евпатория, начавший движение 28 апреля и остановившейся в станице Вышестеблиевской, опоздает на 4,5 часа;
№ 028/027 Москва — Симферополь, отправившийся 29 апреля и прибывший на станцию «Красная Стрела», задержится на 2,5 часа;
№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, начавший движение 29 апреля и остановившийся в станице Старотитаревской, прибудет позже на 2,5 часа.
Также задерживаются поезда из Крыма:
174/173 Евпатория — Москва, начавший движение 29 апреля и прибывший в Керчь, опоздает на 3,5 часа;
092/091 Севастополь — Москва, отправившийся 29 апреля и остановившийся в Керчи, задержится на 3,5 часа;
098/097 Симферополь — Москва, начавший движение 30 апреля и прибывший в Багерово, опоздает на полчаса.
Время задержки может быть скорректировано. Информацию о предполагаемом прибытии начальники поездов передают пассажирам по мере поступления.
По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Крымом не ликвидировали ни одного беспилотника.