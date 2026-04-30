Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрог погасил коммерческие долги за счет бюджетного кредита на 1,5 млрд рублей

Таганрогу, по распоряжению правительства Ростовской области, предоставили бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Таганрогу, по распоряжению правительства Ростовской области, предоставили бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Полученные средства позволили полностью погасить задолженность перед коммерческими структурами. Ожидается, что эта мера приведет к снижению финансовой нагрузки на бюджет Таганрога. Власти рассчитывают сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году.

Освободившиеся ресурсы планируется направить на социальную сферу.