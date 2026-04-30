Курьер мошенников должен был ограбить комсомольчанку, но пошёл в полицию

21-летний житель Благовещенска едва не стал курьером телефонных аферистов, но вовремя одумался и помог полицейским спасти почти миллион рублей комсомольчанки. Об этом рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
История началась со звонка якобы из военкомата. Молодому человеку предложили продиктовать код из СМС для внесения данных в электронную базу, а когда он это сделал, на связь вышел уже лжесотрудник ФСБ.
Дальше события развивались по классическому сценарию запугивания. Аферист убедил парня, что до этого с ним общались мошенники, его личные данные взломаны, а в довершение всего возбуждено уголовное дело о пособничестве и спонсировании недружественных стран. Чтобы реабилитироваться, требовалось срочно выехать в Комсомольск-на-Амуре, и дорогу мошенники даже оплатили.
Однако в пути молодой человек заподозрил неладное и нашел в себе силы остановиться. Он обратился в отдел полиции по Нанайскому району и рассказал все как есть. Дальше за дело взялись уже настоящие оперативники. Совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю и уголовного розыска Комсомольска они разработали план: парень продолжит играть роль курьера, но под контролем правоохранителей.
В Комсомольске благовещенец отправился по адресу, который ему указали кураторы. Там его ждала женщина, приготовившая больше 900 тысяч рублей — для передачи на «декларирование». Ее, в свою очередь, обработали по другой, но не менее популярной схеме: звонок под предлогом замены счетчиков, код из СМС, а затем связь с лжесиловиком, который сообщил, что она якобы спонсирует недружественную страну. Испуганная комсомольчанка уже собиралась отдать сбережения, когда полицейские объяснили ей, что она стала жертвой аферистов.
Деньги удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Самого благовещенца допросили как свидетеля, и сейчас полицейские ведут розыск тех, кто стоял за организацией этой двухходовки. История редкая: обычно курьеры доезжают до финала, не успев включить голову, а этот парень сумел разорвать цепочку. И почти миллион рублей остался у законной владелицы.