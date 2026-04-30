Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников пожарной охраны

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с сердечными поздравлениями к действующим работникам и ветеранам пожарной охраны по случаю их профессионального торжества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Он напомнил, что пожарное дело в регионе имеет богатую историю, уходящую корнями в более чем два столетия: зарождение первой пожарной команды в Нижнем Новгороде произошло в марте 1822 года. Сегодня безопасность территории области обеспечивают 11 территориальных и 51 муниципальный пожарно-спасательный гарнизон. Тысячи квалифицированных специалистов, вооруженных передовым оборудованием, несут службу в режиме круглосуточного дежурства.
Помимо государственной противопожарной структуры, к охране жизни граждан и критически важных объектов привлекаются также добровольные, ведомственные и частные пожарные формирования.
Глеб Никитин особо выделил, что работники службы, следуя многолетним традициям, демонстрируют самоотверженность в исполнении своих обязанностей, оперативно справляются с последствиями чрезвычайных ситуаций и активно занимаются профилактикой, включая обучение школьников основам безопасности.
В заключение губернатор пожелал крепкого здоровья, благополучия и надежного плеча товарищей всем, кто посвятил себя благородному делу пожарной охраны.
