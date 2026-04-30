Заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области упала до исторического минимума

В Нижегородской области зарегистрировали рекордно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Показатель 2025 года достиг исторического минимума, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
За прошедший год медики обследовали 45% жителей региона на вирус иммунодефицита человека, у 935 из них болезнь подтвердилась. Для сравнения: 13 лет назад при меньшем охвате населения — всего 20% — в области было выявлено 2000 новых случаев ВИЧ. Главврач регионального СПИД-центра Соломон Апоян заявил, что за последние десятилетия показатель достиг рекордно низкого значения.
Известно, что в 2026 году 45 женщин с положительным ВИЧ-статусом стали мамами. Оперативная химиопрофилактика защитила всех малышей от заражения.
"Лишь две пациентки не успели пройти полный курс терапии из-за специфики родов (домашние и экстренные), — говорится в сообщении.
