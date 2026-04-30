Заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области упала до исторического минимума

За прошедший год медики обследовали 45% жителей региона на вирус иммунодефицита человека, у 935 из них болезнь подтвердилась. Для сравнения: 13 лет назад при меньшем охвате населения — всего 20% — в области было выявлено 2000 новых случаев ВИЧ. Главврач регионального СПИД-центра Соломон Апоян заявил, что за последние десятилетия показатель достиг рекордно низкого значения.